SGK’nin belediyeden borca karşılık aldığı arsayı 2,2 kat fiyata sattığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:10

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:18

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) CHP'li belediyelerin borçlarına karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerini reddetmesine karşın Üsküdar Belediyesi'nin AKP tarafından yönetildiği 2019 yılında borçlarına karşılık boğaz manzaralı arsayı satın aldığı ortaya çıktı. SGK, Belediyenin 37 milyon TL'lik borcuna karşılık satın aldığı arsayı, 160 milyon TL muhammen bedel belirlediği arsayı 2,2 katı farkla 365 milyon TL'ye Koop-İş Sendikası'na sattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SGK borçlarını gerekçe göstererek, muhalefet partilerine ait belediyelerin hesaplarına bloke konulduğu, İller Bankası paylarının kesildiği, borçlara karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerinin reddedildiği bir ortamda SGK'nın önemli bir arsa satışı gerçekleştirdiği açığa çıktı.

Üsküdar Belediyesi, AKP'li Hilmi Türkmen'in başkan olduğu dönemde, 9 Ekim 2019’da, kendi şirketinin SGK’ya olan borçlarına karşılık söz konusu arsayı 37 milyon 200 bin TL’ye SGK’ye devri için Belediye Meclis kararı aldı. Boğaz manzaralı arsayı SGK, 5 yıl sonra satmak için ihale düzenledi. Arsa için 160 milyon TL muhammen bedel belirleyen SGK, geçen yıl ağustos ayında satış ilanı yayınladı. SGK’nın kendi internet sitesinde yer alan bilgiye göre arsa, 365 milyon 30 bin TL’ye satıldı. Dolar bazında hesaplandığında SGK, 6 milyon 460 bin 128 dolara aldığı araziyi, 10 milyon 638 bin 304 dolara sendikaya satmış oldu.

Edinilen bilgiye göre arsayı, TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası aldı. 2003 yılından beri Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığı’nı yürüten Eyüp Alemdar aynı zamanda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı.

Vahdettin Köşkü’nün yaklaşık 140 metre kuzeydoğusunda, Kuleli Askeri Lisesi’nin ise yaklaşık 400 metre güneydoğusunda kalan 876 ada 102 parsel arsa, 3 bin 670 metrekare büyüklüğündeydi. Ünlü “Çengelköy Konakları”nın bitişiğinde bulunan arsa açık otopark olarak kullanılıyordu.

SAYIŞTAY'DAN SGK'YE SATIŞ UYARISI

Geçmişte birçok AKP'li belediye, SGK’ye olan borçlarını arazi devrederek kapatmıştı. Ancak SGK, devir aldığı arazileri satmak için alıcı bulmakta zorlandı. Bu durum Sayıştay Raporu ile de tespit edildi. Sayıştay’ın Eylül 2024’te yayımlanan, "Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu"nda, "Prim Borcuna Karşılık Satış Amacıyla Alınan Taşınmazların Nakde Dönüştürülememesi" başlığı altında özetle şu değerlendirme yapıldı:

"2023 yılı sonuna kadar toplam 1.636 taşınmaz alınmıştır. Bu kapsamda alınan taşınmazlar içinde hizmet gereği için alınanlar bulunsa da çoğu taşınmaz satılmak amacıyla prim borcuna karşılık olarak nakit elde etmek amacıyla alınmıştır. Söz konusu taşınmazların alış bedeli ise toplam 3.250.046.914,60 TL olarak belirlenmiş ve buna karşılık Kurum alacakları terkin edilmiştir. Kurumun Geçici 41’inci madde kapsamında satmak amacıyla aldığı taşınmazların sayısı yıllar itibarıyla giderek artmakta ancak satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı aynı şekilde artmamaktadır. 2012 yılından sonra bu madde kapsamında satış amacıyla alınan taşınmazların neredeyse üçte birinin satışı gerçekleştirilmekle birlikte taşınmazların alım bedelleri itibarıyla değerlendirildiğinde alınan taşınmazların yüzde 8’i satılabilmiştir. Ayrıca, Kurum taşınmazlarının elektronik ortamda satışına ilişkin gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmasına rağmen 2023 yılı sonu itibarıyla satış sürecini uzatan bazı problemlerle karşılaşılmıştır."