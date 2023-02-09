Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder, istifa ettiğini duyurdu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:59

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:43

Show Ana Haber sunucusu Dilara Gönder, Show TV'den istifa ettiğini duyurdu.

"YAZMASI ZORMUŞ, İSTİFA ETTİM"

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklayan Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dilara Gönder'in istifa kararının, büyük deprem ile ilgili gerçekleştirdiği dün akşamki özel yayın sonrası gelmesi dikkat çekti.

"BU KADAR ÖLÜMLÜ DERS Mİ OLUR?" TEPKİSİ

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder'in, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk olarak aldığı deprem özel yayınındaki tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu.

Çakır'ın depreme ilişkin yorumuna tepki gösteren Gönder, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler."

Gönder'in bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlatmıştı.