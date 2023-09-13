Sibel'i darbedip, ölümle tehdit etmişti... İfadesi ortaya çıktı: Pişkin savunma!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:29

Güncelleme: 13.09.2023 - 15:59

Editör notu: Şiddet faili erkeğin fotoğrafı ve ismi, haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gizlenmiştir.

Bursa'da eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı, darbedip, ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla yakalanıp, gözaltına alınan İ.Ş., Emniyet'teki ifadesinde suçlamaları reddetti.

PİŞKİN SAVUNMA

Bir süre önce evlilik planları olduğunu ve yaklaşık 3 ay önce çeşitli nedenlerle ayrıldıklarını öne süren İ.Ş., "Daha sonra Sibel beni takıntı haline getirdi. Sürekli arayıp, rahatsız ediyordu. Ondan kurtulmak için telefon numaramı değiştirip, İstanbul'a taşınacağımı söyledim. Daha sonra bir gece kulübünde denk geldik" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İ.Ş. şu iddialarda bulundu:

"Masama gelmek istedi. Konuşmak için dışarı çıktık. Tekrar içeri girdiğimizde korumalara 'Beni rahatsız ediyor' diyerek kovdurdu. Ertesi gün kuzenimle başka bir mekanına gittim. Bu sırada kuzenimim işi çıktı. O tam ayrılacakken arka masaya baktığımda Sibel ve arkadaşlarının olduğunu fark ettim. Daha sonra beni masalarına davet etti. Bir süre oturduktan sonra taksi ile ayrıldık. Sibel'i evinin önüne bıraktım.

Bu sırada arabadan inmeden 'Ben geçiyorum. Çantamı alıp arkamdan eve gelirsin' dedi. O gittikten sonra ben de çantasını alarak eve gittim. Merdivenlerde düşmüş olarak gördüm. Herhalde yüzünü ve burnunu çarpmış. Bana evinin anahtarlarını verip kapıyı açmamı ve kendisine yardım etmemi söyledi. Ben de kapıyı açıp yatağına yatırdım. Buz tedavisi de yaptım. Daha sonra evden ayrıldım. Hiçbir şekilde darp ve hakaret etmedim."

İ.Ş., işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl, iddiaya göre, Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı.

Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, 11 Eylül saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı.

Darbedilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAKALANDI

Sibel Kahraman'ı darp edip, tehdit mesajları atan İ.Ş.’nin yakalanması için harekete geçen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mudanya ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler İ.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı.