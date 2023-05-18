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Sibel Can'dan 'telif' davası!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 12 eserinin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik Şirketi'ne dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:35
Sibel Can'dan 'telif' davası!
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Sibel Can, 'Türk Sanat Müziği' isimli albümünde yer alan 12 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik Şirketi'ne dava açtı.

Akşam'ın haberine göre; Maddi ve manevi zarara uğradığını öne süren ünlü sanatçı, izinsiz kullanımın durdurulmasını istedi.


Sibel Can Telif telif davası

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