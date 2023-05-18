Sibel Can'dan 'telif' davası!
Ünlü şarkıcı Sibel Can, 12 eserinin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik Şirketi'ne dava açtı.
Sibel Can, 'Türk Sanat Müziği' isimli albümünde yer alan 12 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik Şirketi'ne dava açtı.
Akşam'ın haberine göre; Maddi ve manevi zarara uğradığını öne süren ünlü sanatçı, izinsiz kullanımın durdurulmasını istedi.
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