Siber Güvenlik Başkanlığı teklifine muhalefetten tepki: 'Kanun çıkmadan siber güvenlik başkanlığı kuruldu'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:42

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 21 maddelik 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Siber Güvenlik Yasa teklifi henüz TBMM’ye sunulmadan 8 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin görevlerini yerine getirmesini engelleyici tutumu kabul edilemez” dedi.

GAZETECİLERE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Teklifin 16. Maddesinde yer alan “Siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi bu yönde algı oluşturmak suretiyle kurumları veya şahısları hedef almaya yönelik faaliyet yürütenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir” hükmünün basın ve ifade özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu ifade eden Kılınç, bu düzenleme ile veri sızıntısını sorgulayan gazetecilere ağır cezalar getirildiğini kaydetti.

Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KANUN ÇIKMADAN SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULDU"

“Tüm bunlar Türkiye'de saray eliyle yürütülen güvenlik politikalarının ne kadar eksik, ne kadar yanlış, ne kadar yetersiz, sonuç itibarıyla güvenlik alanının da yönetilemez olduğunu göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelen kanun teklifinden önce, bir kararnameyle 8 Ocak günü Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin görevlerini yerine getirmesini engelleyici tutumu kabul edilemez.

"SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI DENETİMDEN KAÇIRILIYOR"

2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu MİT Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle kurulmuş. Ana gerekçelerden bir tanesi şu: Güvenlik alanı kontrol edilemez bir alan dolayısıyla bu alanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi lazım. Kişisel verilere erişen güvenlik kurumlarında kişisel verilerin ihlalinin önlenmesi için denetim gerekir. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK bu Komisyon tarafından denetlenmektedir. Siber Güvenlik Başkanlığının da kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda denetlenebilir bir başkanlık olması gerekmektedir. Yasa teklifinde bunun yer alması gerekmekteydi. Bu, görüldüğü kadarıyla, gözden kaçmış ama bir başka anlamıyla da gözden kaçırılmış olabileceğini söyleyebiliriz. Siber Güvenlik Başkanlığının denetimden kaçınılmaya çalışıldığı sonucuna varabiliriz. Bu açılardan bakıldığında teklif kesinlikle ve kesinlikle sakattır.

"SİBER GÜVENLİK KURULU İLE MGK’NIN İLİŞKİSİ BELİRSİZ"

Yine, teklifte Siber Güvenlik Kurulu ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin ilişkisinin nasıl olacağına dair de bir belirsizliğin olduğunu, devlet yönetimi açısından bu belirsizliğin kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum."