Sıcak havalara veda... Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde lodosla birlikte sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkili olması beklenirken pazar gününden itibaren yağışlı havanın ülkeye giriş yapacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar lodoslu havanın hafta sonunda itibaren ülkeyi terk edeceğini ve arkasından yağışlı bir havanın ülke genelinde etkisini sürdürmesini beklediklerini açıkladılar.
Hafta sonu ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken pazar günü Avrupa'dan gelen yağışlı hava Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak.
İşte bugün ülke genelinde hava durumu;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ 20°C, 35°C
Az bulutlu
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 30°C
Az bulutlu
KONYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE 16°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 27°C
Az bulutlu
SİNOP 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 31°C
Az bulutlu
ARTVİN 15°C, 26°C
Az bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Az bulutlu
KARS 4°C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek