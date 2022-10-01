Sıcak havalara veda... Meteoroloji'den yağış uyarısı!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar lodoslu havanın hafta sonunda itibaren ülkeyi terk edeceğini ve arkasından yağışlı bir havanın ülke genelinde etkisini sürdürmesini beklediklerini açıkladılar.

Hafta sonu ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken pazar günü Avrupa'dan gelen yağışlı hava Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak.

İşte bugün ülke genelinde hava durumu;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 29°C

Az bulutlu

DENİZLİ 20°C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 30°C

Az bulutlu

KONYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 27°C

Az bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°C

Az bulutlu

ARTVİN 15°C, 26°C

Az bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Az bulutlu

KARS 4°C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık