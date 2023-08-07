Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman’da klimanın mucidine anma etkinliği

Yayınlanma: 07.08.2023 - 20:19

Güncelleme: 07.08.2023 - 20:19

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman’da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın mucidi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Carrier’in resminin olduğu ve ‘Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın mucidi Willis Haviland Carrier’i saygıyla anıyoruz’ yazılı pankartı taşıyan gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti.



