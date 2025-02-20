Meteoroloji açıkladı: 20 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Muş, Rize, Trabzon, Batman, Ardahan, Artvin, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Ordu, Siirt, Van, Şırnak, Iğdır.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu