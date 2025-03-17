Sidar’ın katili babasına 'Kızını öldüreceğim' demiş

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:05

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:05

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı İzzet Demir (25) tarafından av bıçağıyla öldürülen Sidar Şimşek'in (20) babası Evren Şimşek, “İzzet Demir bana daha önce 'Kızını öldüreceğim' demişti. 'Niye kızın evden kaçtı, sende kalıyor Öldüreceğim' diyordu” dedi.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, Refik Şevket İnce Mahallesi 19301 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocukla birlikte kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Şimşek, kurtarılamadı. Olayda kullanılan av bıçağı ise yol kenarında bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası İzzet Demir tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İzzet Demir, İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İzzet Demir, Sidar Şimşek'in babası Evren Şimşek ile taraf avukatları katıldı. Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri de duruşmayı takip etti.

Savunması için söz verilen tutuklu sanık İzzet Demir, Sidar Şimşek'in çocuğunu kaçıracağını öğrendiğini belirterek, Çocuğumuz 15 günlükken Sidar, evden kaçıyordu. Ben ne zaman evde olmazsam, bunu fırsat bulup gidiyordu. Sidar'ı ve çocuğumuzu Manisa'ya bıraktım. Fakat oradan da kaçmış. Annem haber edince, 'Artık yeter' dedim. Uzaklaştırma kararı alıp velayet davası açtım. Mayıs ayından temmuz ayına kadar çocuğumu görmedim. Hatta ailesi ve kendisi arkadaşıma çocuğu Diyarbakır'a kaçıracaklarını söylemişler. Olay günü de kızımın beni görmediği için mutsuz olduğunu söyledi. Ben de Sidar'a taksiye binip gelmesini söyledim. Benim almamı isteyince kendim gittim. O sırada Sidar ağabeyinin evindeydi. Ağabeyi ile aramız iyi değildi. Olay günü dışarıda Sidar'ı gördüm. Olaydan önce uzaklaştırma aldığımdan sürekli bel altı cümleler kuruyordu. Sidar, 'Sana söyleyeceklerim var. Bu çocuk senden değil. Artık bir daha göremeyeceksin, başkasıyla evlenip Diyarbakır'a taşınacağım' dedi. Yanıma yanaştı. Babasının dostunun oğluyla görüştüğünü söyledi. Cinnet getirdim. Yanımda her zaman bıçak taşırım, çünkü babamın hasımları var. Sidar'ı öldürmeye yönelik bir planım olmadı. Sidar'ı kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ellerim kanlıydı. Kendime geldikten hemen sonra elimdeki bıçağı yere attım. 112'yi aradım. İlk keresinde hat düşmedi. Sonrasında bir kez daha aradım, telefon açıldı. Olayla ambulansı arama arasında çok bir zaman geçmedi. Ambulans geldiğinde Sidar yerdeydi. Ben arabadaydım, çünkü çocuğu benden almaya çalışıyorlardı. Biraz alkollüydüm dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Söz verilen Sidar Şimşek'in babası Evren Şimşek, Sanık kızımı evlenmek için kandırdı. Daha üçüncü gün kızımı dövdü, hep evden kovuyordu, içki içince bardağını, şişesini başına vuruyordu. Kızım sanığı hep alttan alıyordu. Mayıs ayında araları bozuldu. O döneme kadar kızımla sanığın kendi evleri vardı. Daha sonra kızım bende kalmaya başladı. İzzet Demir bana daha önce 'Kızını öldüreceğim' demişti. 'Niye kızın evden kaçtı, sende kalıyor Öldüreceğim' diyordu. Olay günü de kızım ağabeyinin evindeydi. Kızım Demir'in dediğinin aksine resmi nikah istiyordu. Ancak Demir, resmi nikah istemiyordu. Kızımın daha önce Demir'in başına vurduğu içki şişesi nedeniyle yaralandığını biliyorum. Demir'in en ağır cezayı almasını istiyorum ifadelerini kullandı.Duruşmada dinlenen Sidar Şimşek'in yengesi tanık G.D. ise Sidar, Demir'in çocuğunu görebilmesi için yanına gideceğini söyledi. Gitmemesi gerektiğini söyledik ama evden çıktı. Kısa bir süre sonra halamla balkonda otururken önce fren sesi geldi ardından Sidar'ın 'Kurtarın beni' diye bağırdığını duydum. Aşağıya koştum, kanamasını durdurmaya çalışırken yardım istedim. Polis ekipleri geldi. O sırada çocuk İzzet'in kucağındaydı. Polislere çocuğu almaları gerektiğini, İzzet'in katil olduğunu söyledim. İzzet, 'Ben yaptım, namusumu temizledim' dedi. Sonra ambulans geldi, Sidar, olay yerinde vefat etti dedi.Duruşma savcısı, İzzet Demir'in olay sonrası 112'yi arayıp aramadığının tespiti için bilirkişi incelemesi talep etti. Mahkeme başkanı Demir'in telefonuna ait HTS kayıtlarının gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) müzekkere yazılmasına karar verdi.Mahkeme sonunda adliye önünde açıklama yapan Sidar'ın ailesinin avukatı Merve Aybar Güler, Sanık savunmasını yaparken son derece soğukkanlıydı. Her ne kadar pişman olduğundan ve bir anlık cinnet getirdiğinden bahsetmişse de tavır ve davranışları beyanının tam tersini yansıtmaktaydı. Karar duruşmasına ramak kala müşteki olarak dosyanın salahiyetine son derece etki edecek tanığımız aynı zamanda katil zanlısı kocanın cezasının da belirleyicisi olacak dedi. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Sarı da İlk günden beri tüm hassasiyetle ailenin yanında ve avukatlarımızla beraber davanın takipçisiyiz. Yine bir 'Çok seviyordum cinayeti'. Sevgi öldürmez yaşatır. Ailenin yanında olmaya devam edeceğiz diye konuştu.