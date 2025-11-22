Şiddet olayları siyasi ortamdaki gerginlikle de katlandı: 24 saatte üçü kadın altı kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de şiddet her geçen gün artıyor. Uzmanlar, artan şiddet olaylarında son dönemdeki siyasi ortamdaki gerginliğin etkili olduğunu belirterek toplumun huzur içinde olmadığını dile getirdi.

Geçen hafta bir günde, İstanbul Pendik’teki Samet Akgün, eşi Firdevs Akgün’ü bıçaklayarak öldürdü, aynı bıçakla yaşamına son verdi. İzmir Menemen’de Özcan Yüzkar, eşi Münire Yüzkar’ı tabancaya öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Diyarbakır’da ise Emre Torgut, annesi İlknur Torgut ile ağabeyi Onur Torgut’u pompalı tüfekle öldürdü. Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “Son dönemde sadece kadınlar yaşamlarını yitirmiyor. Kadınların eşlerinin intiharı gibi ya da erkeklerin başkasına gösterdiği şiddet gibi. Burada toplumun huzur içinde olmadığını, toplumun yaşam standartlarının giderek kötüleştiğini gösteriyor” dedi.

“Türkiye’de aynı zamanda siyasi ortamdaki gerginliklerin insanları yorduğu kanaatindeyim” diyen Sarıhan, “Ülkemizde eşitliğin, adaletin sağlandığı ortamda bu sorunların da çözülebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET YURDUN DÖRT BİR YANINDA

- Amasya'da yalnız yaşadığı evinde gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan Fatma Kılıç’ın (76) boğularak öldürüldüğü, olaydan sekiz ay sonra ulaşılan DNA ile ortaya çıktı. 300 kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada katil zanlısı akrabası İstanbul’da yakalandı. Haşim Ö’nün (48) kadından borç istediği öğrenildi.

- Muş'ta kaldırımda yürüyen Y.D. (44) boşandığı E.Ö’nün pompalı saldırısında bacağından yaralandı. Kaçan E.Ö. yakalandı.