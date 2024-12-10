‘Şiddet toplumu ele geçirmiş durumda’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Buse Şahin, “Şiddet bütün toplumu adeta ele geçirmiş durumda. Üzerinde ısrarla durduğumuz 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanması gerekiyor. Bu kanun sadece kadınları değil şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan herkesi koruyor” dedi.

HER YURTTAŞI İLGİLENDİRİYOR

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan ise “Evlilik birliği devam eden ya da boşanma sürecinde olan ailelerde hem kadın cinayetlerini görüyoruz hem de aile bireylerinin de öldürülmesi olgusuyla karşılaşıyoruz. Yasal düzenlemeler olmasına karşın bu yasaların yaşama geçmesi noktasında problem var. Bir çocuk cinayetinden yola çıkan, Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınarak yurttaşın seçme seçilme, siyasi irade gösterme hakkına kadar uzanan bir haklar zinciri içindeyiz. Bu zincir her aşamada herkesi, hepimizi yurttaş olarak ilgilendiriyor” diye konuştu.