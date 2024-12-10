‘Şiddet toplumu ele geçirmiş durumda’
Türkiye'de kadına ve çocuğa şiddet her geçen gün artıyor. Mersin’de 7 Aralık’ta yeni aldıkları evin önünde eşi Leyla Ç’yi tabancayla başından vurup öldürerek kaçan Zafer Ç., önceki günde 8 yaşındaki oğlunu öldürüp intihara kalkıştı. Kırklareli’nde ise Songül G. isimli kadın bir süre önce boşandığı Ü.D. tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet’e konuşan Avukat Buse Şahin, “Şiddet bütün toplumu adeta ele geçirmiş durumda. Üzerinde ısrarla durduğumuz 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanması gerekiyor. Bu kanun sadece kadınları değil şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan herkesi koruyor” dedi.
HER YURTTAŞI İLGİLENDİRİYOR
29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan ise “Evlilik birliği devam eden ya da boşanma sürecinde olan ailelerde hem kadın cinayetlerini görüyoruz hem de aile bireylerinin de öldürülmesi olgusuyla karşılaşıyoruz. Yasal düzenlemeler olmasına karşın bu yasaların yaşama geçmesi noktasında problem var. Bir çocuk cinayetinden yola çıkan, Türkiye’de belediye başkanlarının görevden alınarak yurttaşın seçme seçilme, siyasi irade gösterme hakkına kadar uzanan bir haklar zinciri içindeyiz. Bu zincir her aşamada herkesi, hepimizi yurttaş olarak ilgilendiriyor” diye konuştu.
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