Şiddetli fırtınada savrulan sundurma kadının bacağını kırdı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:56

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu. Otel girişinde sürüklenen sundurma, plajdan dönen Alman çifte çarptı. O esnada fırtınayı cep telefonuna kaydeden turistler çiftin yere düşüş anını da kamerayla kayda aldı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti. Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.