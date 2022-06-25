Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana 'yıldırım' isabet etti

Koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıkan ve yağmurdan kaçmak için ağaç altına sığınan 6 çoban, yıldırımların hedefi oldu. Yaralanan çobanlar hastaneye kaldırıldı.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:30
Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana 'yıldırım' isabet etti
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Diyarbakır'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı. Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. 


Yıldırım çoban ağaç diyarbakır
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