Şiddetli rüzgar stadyumdaki tribünü yıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, ilçe stadyumu’nda oynanan bir müsabaka sırasında şiddetli rüzgâr büyük bir tehlike oluşturdu. Sert esen rüzgârın etkisiyle misafir tribünü çöktü. Olay anında tribünde kimsenin bulunmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

Şiddetli rüzgar stadyumdaki tribünü yıktı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:39

Bursa’nın İznik ilçesinde stadyumda müsabaka sırasında tribünün yıkılması sırasında çevrede bulunan sporcular ve seyirciler panik yaşadı.

Müsabaka bir süre durdurulurken, güvenlik ekipleri olay yerine gelerek alanı güvenlik çemberine aldı.  

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay, alınacak önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı. 


Etiketler: #İznik #Stadyum #Fırtına

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