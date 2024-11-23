Şiddetli rüzgar stadyumdaki tribünü yıktı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:39

Bursa’nın İznik ilçesinde stadyumda müsabaka sırasında tribünün yıkılması sırasında çevrede bulunan sporcular ve seyirciler panik yaşadı.

Müsabaka bir süre durdurulurken, güvenlik ekipleri olay yerine gelerek alanı güvenlik çemberine aldı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay, alınacak önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı.