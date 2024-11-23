Şiddetli rüzgar stadyumdaki tribünü yıktı
Bursa’nın İznik ilçesinde, ilçe stadyumu’nda oynanan bir müsabaka sırasında şiddetli rüzgâr büyük bir tehlike oluşturdu. Sert esen rüzgârın etkisiyle misafir tribünü çöktü. Olay anında tribünde kimsenin bulunmaması, büyük bir facianın önüne geçti.
Bursa’nın İznik ilçesinde stadyumda müsabaka sırasında tribünün yıkılması sırasında çevrede bulunan sporcular ve seyirciler panik yaşadı.
Müsabaka bir süre durdurulurken, güvenlik ekipleri olay yerine gelerek alanı güvenlik çemberine aldı.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay, alınacak önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Yıkılması gerekiyor!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!