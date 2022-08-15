Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış ülkenin birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İETT otobüsünün içi su ile doldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:03
Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı
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Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi İstanbul'da da etkisini gösterdi. Bir anda başlayan yağmura, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir halk otobüsünün içerisi şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vatandaşları mecbur olmadan dışarıya çıkmamaları ve trafikte yoğunluk oluşmaması nedeniyle uyardı.


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