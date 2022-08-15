Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:03

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi İstanbul'da da etkisini gösterdi. Bir anda başlayan yağmura, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir halk otobüsünün içerisi şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vatandaşları mecbur olmadan dışarıya çıkmamaları ve trafikte yoğunluk oluşmaması nedeniyle uyardı.