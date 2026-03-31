Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Side Bozbey kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey Gürer neden gözaltına alındı?

SİDE BOZBEY KİMDİR?

Side Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızıdır. Side Bozbey’in eğitim hayatını tamamladığı ve ardından çeşitli projelerde yer aldığı biliniyor. Özellikle basına yansıyan bilgilere göre “Altınşehir” bölgesindeki bir projeyle ilgilendiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, eğitim alanında yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Bozbey, Side Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin kurucusu olarak öne çıkıyor.

SİDE BOZBEY ÖZEL HAYATI

Side Bozbey, 2018 yılında Mert Can Gürer ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı biliniyor.

SİDE BOZBEY GÜRER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.