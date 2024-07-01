Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:50

Ankara'da oto yedek parça dükkanında çalışan Emre Okur, sol elinde parmak eksikliği (el anomalisi) bulunan 2,5 yaşındaki oğlunun engelli raporu ile ÖTV muafiyetinden yararlanarak, geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan 1 milyon 87 bin lira değerindeki sıfır otomobili 730 bin liraya satın aldı.

Ağustos ayında aracı teslim alan Okur, bir süre kullandıktan sonra otomobilde bazı farklılıklar olduğunu gördü. Ekspertize giderek otomobili kontrol ettiren Emre Okur'a, kaput ve çamurluğun sökülüp işlem gördüğü ve aracın komple boyalı olduğunu söylendi. Bunun üzerine Okur'ın avukatı Asiye Meltem Taşcı, otomobil bayisi ile arabuluculuk görüşmesi yaptı.

Otomobil bayisi, anlaşma sağlanması için 100 bin lira teklif etti. Bu süreçte sağ arka kapının da değiştiğini öğrenen Okur, anlaşmadan vazgeçerek avukatı aracılığıyla otomobil bayisine dava açtı. Ankara 4'üncü Tüketici Mahkemesi tarafından açılan davanın ilk duruşması ekim ayında görülecek.

“ARACIMIZIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Emre Okur, aracını aldıktan 1 ay sonra hatalı olduğunu fark ettiklerini belirterek, "İlk fark ettiğimiz şey kaputundaki ayarsızlıktı. Ondan şüphelenerek de ekspertize soktuk. Ekspertiz raporlarında da kaput ve çamurluğun sök-tak olduğunu, aracın komple boyalı olduğunu öğrendik. Çamurlukta aynı şekilde izler mevcut; sökülüp yeniden takılmış, hepsinde ayar işlemi olmuş. Ondan sonra sağ kapıda da bir ayarsızlık mevcut. Biraz aşağıda duruyor. Aldığımız bayiye eksper raporlarını ilettik. Sonrasında 3,5- 4 ay bizi oyaladılar. Önce 50 bin TL, sonra 100 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler, bize. Daha sonrasında ara buluculuk görüşmesinde kapıyı da değiştirdiklerini öğrendik yani onlar söylediler. Neden böyle bir şey olduğunu diye sorduğumuzda zaten o bilgileri veremeyeceklerini, raporlarını veremeyeceklerini bize ilettiler. Sonra süreç başladı. Bizim talebimiz aracın değişimi. Aracımızın bire bir yenisiyle, hatasızıyla değiştirilmesini talep ediyoruz. Mağduruz" diye konuştu.

“LEHİMİZE SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Avukat Asiye Meltem Taşcı ise müvekkilinin sıfır bir araç aldığı için ekspere sokmaya gerek duymadığını ifade ederek, "Fakat araçta kullanımdan bir süre sonra aksama meydana geliyor. 'Ben bu aracı bir rapora sokayım, acaba bir sıkıntı mı var?' diyor. Bir bakıyorlar ki, aracın bütün parçaları değişmiş. Biz aracın sadece boyalı olduğunu sanırken, onlar bize arabuluculuk toplantısında sağ kapının da değişmiş olduğunu söylediler. Bunu kabul etmelerine rağmen bize sadece 100 bin lira teklif ettiler. Sağ kapının değiştiğini söylüyorlar ve 100 bin lira teklif ediyorlar. Biz de tabii ki kabul etmedik. Şu an dosyaya bilirkişi atanmasını bekliyoruz. Umarız en kısa sürede aracın aynen değişimi olur. Emsal kararları da dosyaya sunduk, en kısa sürede lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.