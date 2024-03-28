Sıfır atıktan kedi evi yaptı: Yarışmadan ödülle döndü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 7’nci sınıf öğrencisi Harun Aydemir sıfır atıktan yaptığı kedi evi ile Atıktan Sanata İleri Dönüşüm yarışmasında Isparta birincisi oldu.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:48
Sıfır atıktan kedi evi yaptı: Yarışmadan ödülle döndü
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" düzenledi.

"Atıktan Sanata İleri Dönüşüm", "Sıfır Atık Projeleri" ve "İyi Uygulama Yapan Okul" olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada Eğirdir Atatürk Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Harun Aydemir “Atıktan Sanata İleri Dönüşüm” kategorisinde yapmış olduğu Kedi Evi tasarımıyla Isparta il birincisi seçildi.

"ANKARA'DA DA GÜZEL SONUÇ BEKLİYORUZ"

Proje için araba lastiği, jant kapağı, atık ip gibi materyaller kullandığını söyleyen Aydemir kedilerin yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunmaları için böyle bir tasarımı yaptığını belirtti. Aydemir, "İl seçmelerinde birinci olan projemizden Ankara’da da inşallah güzel bir sonuç bekliyoruz" dedi.


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