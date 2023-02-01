'Şifreli kapıdan' girip, bisikletini 3'üncü kez çaldılar

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:30

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:31

Muratpaşa ilçesi Şair Adem Dedem Caddesi’nde bulunan bir işyerinde, 28 Ocak'ta hırsızlık şüphelisi, şifreli kapısını açıp girdiği bina içinde bulunan bisikleti çaldıktan sonra uzaklaştı.

Bir süre sonra binaya gelen Bayram Bozdemir, bisikletinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera kayıtlarına baktı.

Görüntülerde bisikletinin bir şüpheli tarafından götürüldüğünü gören Bayram Bozdemir, polise müracaatta bulundu. Polis hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

'SATILMADAN GERİ ALDIM'

Daha önce de iki defa bisikletinin çalındığını söyleyen Bayram Bozdemir, "İlk hırsızlık olayı 28 Temmuz 2022 tarihinde meydana geldi. Park halinde bulanan bisikletimi çalmaya çalışan birinin olduğunu fark ettik. Amcamla müdahale edip, hırsızı yakalayıp, polise teslim ettik. Üstelik güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Davası hala devam ediyor. İkinci hırsızlık olayı ise 9 Eylül 2022 tarihinde meydana geldi. Hırsızlık zanlısı bisikletimi su sayacının kapağı ile çalmış. Bir gün sonra satmak isterlerken geri aldım. Yaklaşık 30 bin TL değerinde bir bisiklet. Ne yapacağım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.