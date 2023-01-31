Hollanda suyun altına dev bisiklet garajı inşa etti

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 08:00

Dünya çapında emisyonları azaltma hedefine varmak için kimse Hollandalılar kadar çok çalışmıyor.

Amsterdam şehri, şehirde bol miktarda kullanılan bisikletlerin park edilebilmesi için sualtına bisiklet parkı inşa ediyor. Bu sayede hem kaldırımlar ve yol kenarlarında bulunan bisiklet kilitleme alanları ortadan kalkacak, hem de bisikletlilerin araçlarını güvenle park etmeleri kolaylaşacak.

TEK SEFERDE 7 BİN BİSİKLET PARK EDİLEBİLİYOR

"Sualtı bisiklet garajı" Amsterdam'ın Centraal istasyonunda inşa edildi. Buradan her gün 200 bin kişi geçiyor ve geçenlerin yaklaşık yarısı bisiklet kullanılıyor. İnşaat dört yıl sürdü ve 65 milyon dolara mal oldu. Bir kerede 7 bin bisiklet bu sualtı garajına park edilebiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, garaja otomobiller kabul edilmiyor.

Chip'te yer alan haberde bu garaj işe gidip gelmeyi kolaylaştıracak olmasının ötesinde, oldukça da ucuz. İlk 24 saati ücretsiz, daha sonra her ek gün için sadece 1,46 dolar alınıyor. Giriş çıkışlarda kart okutmak gibi şeyler gerekmiyor, bizdeki HGS gibi kolayca alınan bir etiket ile garaja giriş çıkış yapmak mümkün oluyor.

Yapı aynı zamanda turistler için harika olan bir bisiklet paylaşım programına da ev sahipliği yapıyor.

Aslında bu garaj, Hollanda'nın en büyük yer altı garajı değil; Utrecht şehrinde 12.000 bisiklet kapasiteli daha büyük bir yer altı bisiklet garajı bulunuyor. Ama Amsterdam'daki bu yeni garaj, suyun altına inşa edilmiş olmasıyla bir ilki temsil ediyor.