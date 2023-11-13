Sigara denetiminde polisi darbetti: Tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekandaki sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada sivil bir polisi darbeden şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:34
Sigara denetiminde polisi darbetti: Tutuklandı
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Olay, 12 Kasım Pazar günü Yeni Sanayi Sitesi’ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda sigara denetimi yapan Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K. güvenlik güçlerine saldırdı. Baba ve oğlu polis ekiplerine hakaretler savururken, olay yerine takviye polis ekibi istendi.

Olay sırasında mekanda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kayıt yapıldığını fark eden işyeri çalışanları da Pabuşçu’yu darbetti.

Pabuşçu’yu tehdit eden işyeri çalışanları, cep telefonundaki görüntüleri zorla sildirdiği iddia edildi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale etti. Uğur K., oğlu Cevdet K. ve olaya karışan işyeri çalışanları gözaltına alındı. Yaşananlar ise mekandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Cevdet K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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