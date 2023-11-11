10 Kasım’da hakaretler savurmuştu: Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tutuklandı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 19:52

Güncelleme: 11.11.2023 - 19:52

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü.

Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.