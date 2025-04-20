Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi serbest bırakıldı
Eskişehir'de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., gözaltına alınmıştı. Anne, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında ‘sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
SERBEST BIRAKILDI
3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan anne S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3 yaşındaki erkek çocuğunun ailesinin inceleme altına alınmasına karar verdi. Çocuğun devlet korumasına alınıp, alınmayacağının inceleme raporu sonrası netlik kazacağı belirtildi.
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