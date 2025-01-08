'Sigara kaçakçılığı' baskını: Kuşadası'nda 2 kişi gözaltına alındı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sigara kaçakçılığı kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nca elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde 2 farklı adreste M.B. (27) ve T.K.S. (51) isimli şahıslara yönelik baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda 73 adet elektronik sigara, 4 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.
Etiketler: #elektronik sigara #kaçak sigara #Sigara
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