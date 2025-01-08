'Sigara kaçakçılığı' baskını: Kuşadası'nda 2 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sigara kaçakçılığı kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

'Sigara kaçakçılığı' baskını: Kuşadası'nda 2 kişi gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:48

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nca elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde 2 farklı adreste M.B. (27) ve T.K.S. (51) isimli şahıslara yönelik baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 73 adet elektronik sigara, 4 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.


Etiketler: #elektronik sigara #kaçak sigara #Sigara

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