Sigaraya zam mı geldi? 2025 En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı gündeme geldi. ÖTV zammı sonrası tütün ürünü kullanıcıları, paket fiyatları için araştırmalara başladı. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 2025 En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? 2025 En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:20

Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi. Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL’den 8,3896 TL’ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL’den 36,626 TL’ye çıkarıldı.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR?

Sigarada maktu vergi artışı 60 kuruş olurken vergi çarpanı nedeniyle bu değişiklik fiyata 3 lira civarında yansıyacak. Buna göre, ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 3 TL civarında bir zam gelmesi bekleniyor. Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında olacak.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

  • PM sigara grubunda en pahalı sigara 81 liradan satılırken, sigaralar 75-80 lira bandında yer alıyor. En ucuz sigara ise 72 TL.
  • JTI Grubu'nda en ucuz sigaralar 68 TL'ye satılırken, en pahalıları 73 TL.
  • BAT Grubu'ndaki sigalar ise 71 ile 89 TL arasında değişiyor.

Etiketler: #Sigara #Sigara fiyatı #sigaraya zam #zam

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