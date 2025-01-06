Sigaraya zam mı geldi? 2025 En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:20

Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En düşük sigara fiyatı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi. Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL’den 8,3896 TL’ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL’den 36,626 TL’ye çıkarıldı.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR?

Sigarada maktu vergi artışı 60 kuruş olurken vergi çarpanı nedeniyle bu değişiklik fiyata 3 lira civarında yansıyacak. Buna göre, ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 3 TL civarında bir zam gelmesi bekleniyor. Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında olacak.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?