Sigara kaçakçılığı operasyonu: Mersin'de 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de kaçakçılık yoluyla elde ettikleri makaron ve tütünleri piyasaya sürdükleri belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sigara kaçakçılığı operasyonu: Mersin'de 3 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:51

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda10 bin 800 adet kaçak makaron, 4 bin 650 sigara filtresi, 147 paket tütün kağıdı, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 bin 660 TL. nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Mersin

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