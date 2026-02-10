Sigara yasaklarında yeni dönem başlıyor: Fransız modeli masada!

Sağlık Bakanlığı, sigara yasağının kapsamını genişletecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışırken Avrupa Birliği’ndeki (AB) uygulamaları inceliyor.

Yeni düzenleme kapsamında Türkiye’de özellikle kamusal alanlardaki sigara yasaklarının genişletilmesine yönelik farklı modellerin değerlendirildiği belirtiliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda, Fransa’daki uygulama gibi özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların kısıtlama kapsamına alınabileceği belirtiliyor.

Taslak çalışmada yarı açık mekânlar yeniden tanımlanıyor, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları getiriliyor ve tütün ürünlerin kamusal görünürlüğü sınırlanıyor.

AVRUPA'DA YASAKLAR FARKLI

Fransa’da çocuk odaklı koruma modeli uygulanıyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı.

İhlallerde 135 avroya (yaklaşık 7.000 TL) kadar ceza uygulanabiliyor. Ülkede hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor.

İspanya’da ise genişletişmiş açık alan modeli uygulanıyor. Bu modelde de mekânların terasları, üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve açık hava eğlence mekânları gibi çok sayıda kamusal alan yasak kapsamına alındı.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de düzenlemeye dâhil edildi. İtalya’da açık kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı ve ihlallere 40-240 avro arası (yaklaşık 2.000 TL-12.500 TL) para cezası veriliyor.

İsveç’te 2019’dan beri restoran terasları, otobüs durakları, oyun alanları ve kamu binalarının girişlerinde sigara yasak.

Yeni düzenleme hayata geçerse, Türkiye’de uzun süredir uygulanan kapalı alan yasağının kapsamı fiilen genişlemiş olacak.

Bu tür adımların yalnızca içicileri değil, toplumun tamamını etkileyen pasif içiciliğe maruz kalmayı da azaltması hedefleniyor.

Düzenlemenin tütün kontrol politikalarında daha müdahaleci bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.