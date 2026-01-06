Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu, 2025 sonuçlarını açıkladı: ‘Sürücü firarı’na devam

Sigortalıların karıştıkları sahtecilik faaliyetleri, 2025’i artışla kapattı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesindeki Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) yayımladığı verilere göre 2025 yılında, önceki yıla kıyasla yüzde 13.2 artarak 5 bin 423 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların yüzde 10.9 artışla 4 bin 320’si sigorta şirketleri, yüzde 23 artışla 1103’ü diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı. Branş bazında bakıldığında ise SİSEB’e yapılan bildirimlerin ilk sırasında oto sigortaları yer alıyor. 5 bin 97 bildirim sadece bu branş için yapıldı. Diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise 102 dosya ile hayat, 79 dosya ile yangın ve 22 dosya ile ferdi kaza oldu.

Yine SİSEB’in verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırasında 28.3 ile “sürücü değişikliği/ firarı” bulunuyor. Bu oran 2024’te yüzde 23.9’du. 2025 yılında yüzde 23.5 ile “kendi malına zarar verme” ikinci, yüzde 22.3 ile “hasar sonrası sigortalama” üçüncü, yüzde 16.2 ile “vurup kaçtı” dördüncü, yüzde 9.8 ile “sahte kaza tespit tutanağı” beşinci oldu. Öte yandan sigorta şirketlerinin “bildirim giriş nedenleri”nin ilk sırasında yüzde 63.9 payla “yalan beyan sebebiyle reddedilenler” gerekçesi bulunuyor.