Siirt Baykan Belediye Başkanı Erdem’in evinin olduğu bölgeye tüfekle ateş açıldı: 2 gözaltı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:19

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:29

Olay, saat 04.00 sıralarında Baykan Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Araçtan inen 2 şüpheli, AKP'li Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem’in evinin de olduğu bölgeye doğru tüfekle 5 el ateş etti.

Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla Bitlis’e doğru olay yerinden ayrıldı. Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen araç, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki şüpheliler V. Y. ve O.C. gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Alkollü oldukları belirlenen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

VALİ KIZILKAYA’DAN BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ilçeye giderek, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Baykan Belediyesi önünde açıklama yapan Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

“Bugün saat 03.50 sıralarında Baykan ilçemiz Çevreyolu Baykan Devlet Hastanesi civarında araç içerisinden inen 2 şahıs Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem’in ikametinin de olduğu bölgeye doğru tüfekle 5 el ateş etmiş, araç daha sonra Bitlis istikametine doğru olay yerinden ayrılmıştır. Belediye Başkanının ikametinde veya başka bir yerde herhangi bir isabet tespit edilmemiştir. Saat 05.30 sıralarında Bitlis Jandarma sorumluluk bölgesinde kamera kayıtlarından plakası tespit edilen söz konusu araç durdurulmuştur. Araç içerisindeki 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araçta yapılan aramada bulunan olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 yivsiz av tüfeğine el konulmuştur. Söz konusu şahısların aşırı alkollü oldukları ve geçmişlerinde asayişe müessir konulardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. V. Y.’nin suç kayıtları şöyledir:

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, yağma, gasp, güveni kötüye kullanma, taksirle yaralama, O.C.'nin suç kayıtlar ise: Suç eşyasını satın alma, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet, tehdit, hakaret, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme, taksirle yaralama şeklinde. Şahıslarla yapılan ilk mülakatta, aşırı alkollün etkisinde oldukları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli idari tahkikatı titizlikle yürütülmektedir. Belediye başkanımıza ve onun nezdinde tüm Baykanlı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesi önemle rica ediyoruz.”