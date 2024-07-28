Eski AKP'li belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin yeni gelişme: 4 gözaltı
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde aracında seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk’un ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Dün meydana gelen olayda, Sakarya’da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle’de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Kurşunların isabet ettiği Soğuk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’ta bölgeye geldi.
Olayı duyan Soğuk’un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk’un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri hususa ilişkin olarak operasyonlarını başlattı.
Ekipler, eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin olarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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