Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:19

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:19

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında "terör propagandası" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki, Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın kaç yaşında, nereli?

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

1968 senesinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Kırım göçmeni olan Babası Nizam Payzın gazeteci olmasından dolayı Ankara‘da yaşadılar.Payzın, Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. 1987 senesinde Üniversite için Fransa‘ya gitti, o yıllarda babasının vefatı üzere Türkiye’ye geri döndü.Yarım dönem İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü’nde okuduktan sonra Bilkent Üniversitesine geçen Payzın, Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Sonra da Üniversite eğitimini New York‘da New York Üniversitesi‘nde tamamladı.Şirin Payzın okuldan mezun olduktan sonra Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz’de çalışmaya başladı. Televizyonculuk kariyerine ise New York‘dan İstanbul‘a geldikten sonra Show TV‘de başladı.1994-99 yılları arasında ATV’de diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 senesinde Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.CNN TÜRK’ün kurulduğu 1999 senesinde kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başlayan Payzın, 2003-06 arası Yeni Gün hafta sonu programını, 2006-07 sezonunda sabah kuşağını, 2007-09 arası Ana Haber bültenini sundu.Ardından, HALK TV ekranlarında yayınlanan “Şirin Payzın ie Sözüm Var” programını sunmaya başladı.

ŞİRİN PAYZIN'IN ÖZEL HAYATI

Şirin Payzın, 1999 yılında Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlenmiş fakat daha sonra boşanmıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.