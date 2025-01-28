Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:13

Güncelleme: 28.01.2025 - 21:13

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin'in yaşamı merak edildi. Peki, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin kimdir? Oya Tekin kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

OYA TEKİN KİMDİR?

Oya Tekin 17 Aralık 1966 tarihinde Mersin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Yüksek lisansını Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde tamamladı. 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 6.sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

2010 yılından itibaren Adana Barosu Staj Komisyonunda aktif rol aldı, 2013 yılında iki dönem boyunca Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu başkanlığını yaptı. 2016 yılında Adana barosunun ilk kadın başkanı olmak amacıyla Demokrat Avukatlar Grubundan baro başkanlığına aday oldu.

Oya Tekin, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı olarak seçildi.

OYA TEKİN EVLİ Mİ?

1991 yılında Celal Tekin ile evlenen Oya Tekin'in 3 çocuğu var.