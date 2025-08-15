Siirt’te ortalık karıştı: İki grup arasında tekmeli yumruklu kavga!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 11:41:00
DHA
Siirt’te iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında sopayla vurulan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavga cep telefonuyla görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Siirt #kavga