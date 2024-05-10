Siirt'te 3 yaşındaki çocuk bahçe havuzuna düştü

Siirt merkez Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında bulunan N.T. (3) isimli kız çocuğu bahçe havuzuna düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:51
Siirt'te 3 yaşındaki çocuk bahçe havuzuna düştü
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan misafir gelen 3 yaşındaki N.T. oyun oynarken bulunduğu evin 50 metre uzaklığındaki bahçe havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu 112 Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kalp mesajı ile geri dönen kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay ile ilgili Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.


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