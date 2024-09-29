Siirt’te 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Siirt’in Baykan ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Siirt’te 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:35

Baykan ilçesinde evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki K.G., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Balkon

İlgili Haberler

2 yaşındaki çocuğu balkondan attı: Üvey büyükanne tutuklandı

2 yaşındaki çocuğu balkondan attı: Üvey büyükanne tutuklandı
Samsun'da acı olay: Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da acı olay: Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı

Balkonda kurumaya bırakılan kıyafetler böyle çalındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler