Siirt’te 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Siirt’in Baykan ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Baykan ilçesinde evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki K.G., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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