2 yaşındaki çocuğu balkondan attı: Üvey büyükanne tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı.

2 yaşındaki çocuğu balkondan attı: Üvey büyükanne tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:49

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğu evin birinci katındaki balkondan bahçeye attı.

Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.

Bunun üzerine evin dış cephesindeki kamera kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğun Ş.Ç. tarafından atıldığını belirledi.

Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Etiketler: #Ordu #büyükanne #Çocuk

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