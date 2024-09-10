2 yaşındaki çocuğu balkondan attı: Üvey büyükanne tutuklandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey büyükanne tutuklandı.
İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğu evin birinci katındaki balkondan bahçeye attı.
Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.
Bunun üzerine evin dış cephesindeki kamera kayıtlarını izleyen aile bireyleri, çocuğun Ş.Ç. tarafından atıldığını belirledi.
Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Etiketler: #Ordu #büyükanne #Çocuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Narin ve bataklık