Samsun'da acı olay: Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarıdibek Mahallesi'nde 4 yaşındaki B.K, birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Etiketler: #Samsun
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