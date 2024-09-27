ABD’den İsrail’e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ülkenin devam eden askeri çabalarını desteklemek üzere ABD tarafından 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlandığı duyuruldu.

ABD’den İsrail’e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 07:51

ABD, İsrail’e askeri yardımlarına devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ülkenin devam eden askeri çabalarını desteklemek üzere ABD tarafından 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Paket, temel savaş tedariki için 3,5 milyar dolar ve Demir Kubbe, David’s Sling ve gelişmiş bir lazer sistemi de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri için 5.2 milyar dolar içeriyor” denildi.

Anlaşmanın Washington’da İsrailli ve ABD’li yetkililer arasında yapılan bir dizi üst düzey toplantının ardından tamamlandığını belirtilen açıklamada, kritik satın almalar için yaklaşık 3,5 milyar doların halihazırda alınmış olduğu aktarılarak, ilave 5.2 milyar doların İsrail’in hava savunma sistemlerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu önemli yatırım, Demir Kubbe ve David’s Sling gibi kritik sistemleri önemli ölçüde güçlendirecek ve şu anda geliştirme aşamasında olan gelişmiş bir yüksek güçlü lazer savunma sisteminin sürekli geliştirilmesini destekleyecektir” denildi.

ABBAS BM KÜRSÜSÜNDE İSRAİL'İ SOYKIRIMLA SUÇLADI

Askeri yardım paketine dair açıklama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’i soykırımla ve Washington’ı İsrail’i “binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları” sağlamakla suçladığı sırada geldi.


Etiketler: #ABD #israil #askeri yardım

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