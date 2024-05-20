Siirt'te devrilen patpatın sürücüsü öldü: 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:33

Feci kaza, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Budamış köyü yolunda meydana geldi.

Ahmet Kılıç yönetimindeki patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada patpatın altında kalan sürücü Kılıç hayatını kaybetti, Mehmet Sait Dündar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dündar, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kılıç'ın cenazesi de otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.