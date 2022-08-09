Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı
Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana gelen olayda S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu.
Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
- 'Bay Kemal’in sözü var' diye seslendi
- Yıldız futbolcu kendinden geçti!
- 'Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor'
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar