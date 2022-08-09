Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 16:07
Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı
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Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana gelen olayda S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu.

Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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