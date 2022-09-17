Siirt’te patpat devrildi: 6 işçi yaralı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:56

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada fıstık ve çapa işi yapmaya giden 6 işçi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.