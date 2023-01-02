Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan ve askeri helikopterle hastaneye ulaştırılan kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:29
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Siirt'in Merkez Kemerli Köyü'nde fıstık bahçesini süren Yunus Arslan'ın (28) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden ailesi ve yakınları, traktörün altında kalan Arslan'ı çıkardı.

Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen yaralı, Siirt'ten havalanarak bölgeye inen askeri helikopterle alınarak kent merkezinde ambulansa nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Siirt traktör helikopter

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