Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan ve askeri helikopterle hastaneye ulaştırılan kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Merkez Kemerli Köyü'nde fıstık bahçesini süren Yunus Arslan'ın (28) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden ailesi ve yakınları, traktörün altında kalan Arslan'ı çıkardı.
Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen yaralı, Siirt'ten havalanarak bölgeye inen askeri helikopterle alınarak kent merkezinde ambulansa nakledildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Erdoğan’ın seçim planı
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması
- 'Sırada sen varsın!'
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı