Siirt'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:29

Siirt'in Merkez Kemerli Köyü'nde fıstık bahçesini süren Yunus Arslan'ın (28) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören bir çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden ailesi ve yakınları, traktörün altında kalan Arslan'ı çıkardı.

Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen yaralı, Siirt'ten havalanarak bölgeye inen askeri helikopterle alınarak kent merkezinde ambulansa nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.