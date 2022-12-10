Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:31
Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde baba H.U., traktörüyle tarladan eve dönüşte, traktörün etrafında bulunan 4 yaşındaki oğlu N.U.'yu fark edemeyince çocuğa çarptı.

N.U., babası tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen N.U. hayatını kaybetti.

Çocuğun ailesi üzüntü yaşarken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


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