Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde baba H.U., traktörüyle tarladan eve dönüşte, traktörün etrafında bulunan 4 yaşındaki oğlu N.U.'yu fark edemeyince çocuğa çarptı.
N.U., babası tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen N.U. hayatını kaybetti.
Çocuğun ailesi üzüntü yaşarken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme