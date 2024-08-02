Siirt’te kadın cinayeti: Eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Siirt’te eski eşi olan 5 çocuk annesi kadını öldüren zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:27
Abone Ol google-news

Siirt'te 31 Temmuz günü 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi’nde boşandığı eşinin evine giden İdris K. aralarında yaşanan tartışmadan sonra eski eşi Saliha K.’yi defalarca bıçakladıktan sonra kendini yaralayıp intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Saliha K. hayatını kaybederken, İdris K., tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Siirt haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Siirt’te cinayet: Boşandığı kadını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulundu

Siirt’te cinayet: Boşandığı kadını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulundu
MESEM'de iş cinayeti: 16 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi

MESEM'de iş cinayeti: 16 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
Jamaikalı ünlü müzisyen 13 yıl sonra serbest: Cinayetten hüküm giymişti!

Jamaikalı ünlü müzisyen 13 yıl sonra serbest: Cinayetten hüküm giymişti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler