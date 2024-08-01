Siirt’te cinayet: Boşandığı kadını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulundu
Siirt’te İ.K. isimli şahıs, 5 çocuk annesi eski eşini bıçakla katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi’nde ikamet eden 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sonrası İ.K., eski eşi S.K.’yi bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.K., hayatını kaybederken, İ.K., ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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