Siirt’te emekli polis, otomobilinde öldü bulundu
Siirt’te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bal’ın beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi.
Siirt-Eruh Çevre Yolu’nda dün akşam saatlerinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, emekli polis memuru Fikret Bal olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yapılan ilk incelemede Bal’ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #112 Acil #emekli polis #polis
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