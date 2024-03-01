Siirt’te erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Siirt’tin Pervari ilçesinde erken doğum yapan kadın, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:58
Siirt’te erken doğum yapan kadın hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Sarıyaprak köyünde erken doğum sancıları çeken kadın fenalaştı. Kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

32 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeni doğan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


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