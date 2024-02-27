Kenan Doğlu eşi Beren Saat'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı
Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 40 yaşına basan oyuncu eşi Beren Saat'e doğum günü mesajı yolladı. Aşkını haykıran ünlü şarkıcıya yorum yağdı.
Sürekli boşanacakları haberleriyle gündeme gelen magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu yine aşklarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 40 yaşına giren eşi için Instagram hesabında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
"İyi ki doğdun sevgilim" diyerek eşini etiketleyen Doğulu, "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadesini kullandı.
Kenan Doğulu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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