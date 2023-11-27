Siirt'te fırtına: Otobüs durağı ve ağaçlar devrildi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:17

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:18

Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Afetevler Mahallesi'nde belediyeye ait otobüsü durağı ve ağaçlar, fırtınada devrildi. Durakta bekleyenin olmamasının olası faciayı önlediği belirtildi.

VALİLİKTEN UYARI

Valilik, yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.