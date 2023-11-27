Siirt'te fırtına: Otobüs durağı ve ağaçlar devrildi
Siirt'te etkili olan fırtına, otobüs durağını ve ağaçları devirdi. Çevrede kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.
Gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Afetevler Mahallesi'nde belediyeye ait otobüsü durağı ve ağaçlar, fırtınada devrildi. Durakta bekleyenin olmamasının olası faciayı önlediği belirtildi.
VALİLİKTEN UYARI
Valilik, yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını, dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!