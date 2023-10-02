Siirt’te fıstık deposunda yüzen şüpheli gözaltına alındı
Siirt’te "yeşil altın" olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren şüpheli gözaltına alındı.
Siirt’te fıstık deposuna girip yüzen şüpheli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli, sosyal medya hesabını kapattı.
BİR KİŞİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu tespit edildi.
R.B. jandarma ekiplerince yakalandı. M.R.S’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2 TON FISTIĞA EL KONULDU
Söz konusu skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belirlenen adresteki 2 ton fıstığa el konuldu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve görüntülerdeki şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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